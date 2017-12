MONTRÉAL — À l’approche de Noël, les déplacements sur les routes du Québec pourraient être compliqués en raison de la pluie verglaçante qui risque de s’abattre sur le sud-ouest de la province samedi.

D’ici samedi matin, entre 3 et 5 centimètres de neige sont prévus. Toutefois, un système dépressionnaire apportant de l’air doux risque de changer la neige en verglas dans la matinée de samedi. Environnement Canada a déjà émis des avertissements pour certains secteurs, dont la Vallée du Richelieu et l’Estrie.

Montréal et le Centre du Québec pourraient également recevoir de la pluie verglaçante ou un cocktail-météo neige-grésil-verglas.

Pour ce qui est de Québec et de l’est du Québec, entre 10 et 20 centimètres de neige sont attendus samedi.

Les autres régions, notamment les Laurentides et l’Abitibi-Témiscamingue, seront épargnées.

Par ailleurs, une autre forte dépression s’approche du Québec en provenance des États-Unis pour la journée de Noël.

Deux scénarios sont possibles, selon Environnement Canada. La tempête pourrait frôler le Québec et laisser des précipitations en Gaspésie et dans les Maritimes, où elle pourrait remonter plus au nord et déverser d’importantes chutes de neige, à Montréal notamment.