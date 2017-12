MONTRÉAL — Pour lancer le temps des Fêtes, la nouvelles mairesse de Montréal Valérie Plante ouvre les portes de l’hôtel de ville à tous les citoyens samedi.

Accompagnée de son époux, Pierre-Antoine Harvey, de la présidente du conseil municipal, Cathy Wong et d’autres élus municipaux, la mairesse accueillera la population de 10h30 à 13h30.

Une fête réunissant le Père Noël et la Fée des étoiles aura lieu. Des artistes maquilleurs et des mascottes se joindront aux célébrations et des friandises seront offertes aux enfants.

Les visiteurs qui le désirent pourront se faire photographier en compagnie des élus municipaux et auront exceptionnellement accès à la salle du conseil. De plus, un livre de signature sera mis à leur disposition afin de recevoir leurs souhaits et leurs commentaires.