MONTRÉAL — Les bénévoles de l’organisme Les Petits Frères seront très actifs en cette veille de Noël.

A Montréal, à Québec et dans une dizaine d’autres villes du Québec, ils rendront visite à des centaines de personnes âgées, souvent seules, en résidence, dans un CHSLD ou à l’hôpital.

Les bénévoles leur offriront des fleurs, des cadeaux et partageront un repas en leur compagnie.

Dimanche, jour de Noël, des centaines d’autres aînés plus autonomes seront reçus dans des hôtels pour un dîner traditionnel du temps des Fêtes.

A Montréal, pour une 32e année, c’est le Centre Sheraton qui accueillera les Petits Frères. La ministre responsable des aînés, Francine Charbonneau, et la marraine de l’organisme, la comédienne Béatrice Picard, seront présentes.

Plus de 640 000 Québécois sont âgés de 75 ans ou plus et beaucoup d’entre eux sont seuls. Un aîné sur cinq n’a aucun proche.