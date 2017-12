MONTRÉAL — Trois personnes ont été arrêtées dimanche en Montérégie lors du démantèlement par des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) d’installations de production de cannabis.

L’opération policière s’est déroulée en début d’après-midi dans une résidence de la montée Saint-Henri, à Sainte-Marthe, au sud de Rigaud.

Sur place, les policiers ont découvert et saisi plus de 300 plants de cannabis, plus de 700 boutures, de la cocaïne, du haschisch et du matériel de production.

L’une des personnes arrêtées, une femme âgée de 30 ans de Laval, a été libérée sous promesse de comparution au tribunal à une date ultérieure.

Les deux autres individus, un homme de 32 ans de Sainte-Marthe et un autre âgé de 28 ans de Vaudreuil-Dorion, devront comparaître en cour mardi au Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield sous divers chefs d’accusation en matière de stupéfiants.