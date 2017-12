TORONTO — Les trois cabinets d’avocats qui ont intenté des recours collectifs contre des compagnies canadiennes d’alimentation à propos de la fixation des prix du pain avisent les consommateurs que s’ils acceptent l’offre de Loblaw d’une carte-cadeau de 25 $ en guise de compensation, ils devront renoncer à certains droits.

Les cabinets Strosberg Sasso Sutts LLP, Renno Vathilakis Avocats et LPC Avocat signalent que Loblaw (TSX:L) n’a fourni aucun détail sur ce qui sera attendu des consommateurs en échange de cette carte-cadeau. Ils ajoutent que la compagnie n’a pas dit non plus ce qu’elle sait sur l’ampleur de la fixation des prix.

Loblaw a reconnu qu’un tel complot n’aurait jamais dû se produire et que c’est par bonne volonté qu’elle offre aux consommateurs une carte-cadeau de 25 $.

Les avocats observent toutefois que Loblaw n’a pas dévoilé publiquement ce que ce stratagème avait coûté aux consommateurs canadiens ni la façon dont elle était arrivée à la somme de 25 $ en guise de compensation.

Puisque Loblaw a reconnu qu’elle a participé à un complot illégal pendant 14 ans, il est possible, d’après les avocats, que les consommateurs du Canada aient subi des pertes bien plus importantes que la valeur de la carte-cadeau.

Le communiqué publié mercredi par les trois cabinets d’avocats affirme que l’offre de Loblaw ressemble davantage à une promotion intéressée plutôt qu’à une compensation juste. Loblaw et les autres défendeurs sont donc invités à rembourser à tous les consommateurs les sommes obtenues illégalement.

Les autres défendeurs visés par les recours collectifs sont George Weston, une entreprise-soeur de Loblaw, Canada Bread (TSX:CBY), Grupo Bimbo, S.A.B. DE C.V., Empire Company Limited, Sobeys (TSX:SBY), Metro (TSX:MRU), Wal-Mart Canada, Wal-Mart Stores et Giant Tiger Stores.