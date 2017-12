HALIFAX — Quelque 7400 clients de la Nova Scotia Power sont toujours privés de courant depuis qu’une tempête a balayé les provinces atlantiques le jour de Noël.

La plupart des pannes répertoriées mercredi matin se trouvaient dans le sud de la Nouvelle-Écosse.

Plus de 700 travailleurs sont sur le terrain pour rebrancher les foyers et les entreprises le plus rapidement possible, alors qu’une vague de froid s’installe sur la province.

La vaste majorité des abonnés devraient retrouver le courant d’ici le milieu de la journée.

Au plus fort des pannes, quelque 150 000 clients étaient plongés dans le noir, ce qui représente environ le tiers des abonnés de la province.

La tempête de neige et de verglas qui s’est abattue sur les provinces atlantiques la fin de semaine dernière était accompagnée de vents soufflant par rafales à quelque 110 kilomètres à l’heure. Des arbres sont tombés sur le réseau, des fils électriques ont été sectionnés et des poteaux se sont affaissés.