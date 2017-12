TORONTO — Un bébé rhinocéros blanc est né au Zoo de Toronto la veille de Noël.

Le zoo souligne que la maman âgée de sept ans, Zohari, et son bébé mâle se portent bien. Ce dernier pesait 62,3 kilogrammes à la naissance.

Il s’agit du premier bébé de cette espèce à naître au zoo torontois en 27 ans.

Zohari et le bébé ne pouvaient être vus du public pour le moment.

La période de gestation pour une femelle rhinocéros est de 500 jours et plus et normalement un seul bébé naît à la fois.

Le zoo ajoute que le bébé est de bonne taille, fort, et a des oreilles très poilues.