NEW YORK — Au moins six personnes sont mortes et plusieurs ont été grièvement blessées jeudi dans un incendie s’étant déclenché dans un immeuble à appartement du Bronx, selon un porte-parole du maire de New York.

Le brasier a fait rage dans un édifice de cinq étages, situé à un coin de rue du Zoo du Bronx.

Un porte-parole du maire Bill de Blasio, Eric Phillips, a déclaré qu’il y avait six morts, mais que le bilan éventuel était encore incertain.

Environ 170 pompiers ont travaillé dans un froid intense pour évacuer des gens de l’édifice.

Des photographies et des vidéos de l’incendie, qui a été rapporté juste avant 19 h jeudi, semblaient montrer qu’il était sous contrôle.