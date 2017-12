OTTAWA — Dans ses premiers voeux du Nouvel An à titre de gouverneure générale, Julie Payette enjoint les Canadiens à «rester actifs» durant le congé des Fêtes.

Loin du décorum entourant habituellement ce type de messages, Julie Payette livre ses voeux, patins au pied, sur la patinoire de Rideau Hall.

Dans la vidéo diffusée vendredi matin, la gouverneure générale parle du plaisir qu’elle a à faire du ski, du patin ou encore de la marche avec son fils Laurier.

Mme Payette dit avoir une pensée spéciale pour les membres des Forces armées canadiennes et leur famille qui défendent «nos valeurs» ici et à l’étranger.

Tout en souhaitant la santé, la prospérité et le bonheur à tous ses concitoyens, la gouverneure générale demande aux Canadiens de «rester curieux, de poser des questions, de continuer à explorer et d’oser rêver tout en gardant notre pays ouvert, tolérant, respectueux et progressiste».

Accompagnée de son fils, la gouverneure générale conclut son message en souhaitant bonne chance aux athlètes canadiens qui participeront aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, dans quelques semaines.