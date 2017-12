OSHAWA, Ont. — Une femme a été retrouvée morte samedi dans un sous-sol d’une maison d’Oshawa, à l’est de Toronto.

Quelques voisins ont dû être évacués de leur domicile après la découverte d’un colis suspect à l’intérieur de la maison.

La police régionale de Durham a indiqué que l’enquête ne faisait que commencer puisque ses enquêteurs n’avaient pu entrer à l’intérieur de la maison. Malgré tout, un individu a déjà été arrêté relativement à cette mort qualifiée de suspecte. L’homme âgé de 45 ans a été accusé d’avoir commis un outrage, une indécence ou une indignité envers un cadavre humain.

Selon l’agent George Tudos, le colis suspect a été neutralisé à l’aide d’un robot et les techniciens ont pu entrer à l’intérieur des lieux en milieu d’après-midi.

Le policier a refusé de dire ce que ses collègues avaient découvert. Il n’a pas donné de précisions sur la femme retrouvée sans vie. L’identité et l’âge de la victime n’ont pas été dévoilés.

Une autopsie devait être pratiquée au cours de la journée pour déterminer les causes de la mort.

«Jusqu’à présent, aucune accusation d’homicide n’a été déposée contre cet individu, a déclaré l’agent Tudos. Je ne dis pas qu’il n’y en aura pas. L’enquête suit son cours.»

Le policier n’a pas indiqué non plus si des liens existaient entre l’accusé et la défunte.