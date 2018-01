La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) compte faire du salaire minimum à 15$ de l’heure un enjeu des élections provinciales de l’automne, ont indiqué ses dirigeants mercredi.

«Ce sera un enjeu électoral», a juré le président, Daniel Boyer dans une présentation des enjeux de l’année de la fédération syndicale.

S’il «s’attendait à une annonce en janvier» sur la question du salaire minimum, M. Boyer est peu confiant que le gouvernement provincial emboîtera le pas à l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique avant les prochaines élections. «On souhaiterait qu’ils annoncent un salaire minimum à 15$, mais on ne pense pas que ce sera le cas», a-t-il soutenu. M. Boyer a rappelé que le gouvernement de Philippe Couillard avait décrié la hausse à 15$ annoncée par l’Ontario l’an dernier et s’attend plutôt à ce que le salaire minimum augmente de 0,50$ de l’heure en mai, pour atteindre 11,75$/h.

Le président de la FTQ a rejeté du revers de la main les craintes de pertes d’emplois advenant une hausse du salaire minimum. «Les catastrophes annoncées n’ont jamais eues lieu», a-t-il plaidé, ajoutant que cette menace était brandie par des dirigeants d’entreprises qui font «200 et quelques fois» le salaire du travailleur moyen. «Quand tu as trois maisons un peu partout dans le monde et quatre chalets, il me semble que tu devrais en avoir assez. Partage un peu et permet à tes employés de gagner leur vie décemment eux aussi», a pesté Daniel Boyer.

Plus de détails à venir.