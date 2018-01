FREDERICTON — Deux agents des services correctionnels ont été accusés pour la mort d’un détenu au pénitencier de Dorchester, au Nouveau-Brunswick, il y a près de trois ans.

Le détenu Matthew Ryan Hines a été déclaré mort à l’hôpital de Moncton en mai 2015 à la suite d’un transport médical d’urgence à partir du pénitencier.

Après une enquête, la Gendarmerie royale du Canada au Nouveau-Brunswick avait jugé qu’aucun acte criminel n’était soupçonné dans cette affaire.

Cependant, en mai 2016, l’enquêteur correctionnel du Canada a statué que la mort de l’homme de 33 ans de Cap-Breton aurait pu être évitée, et que l’utilisation répétée de gaz poivré à très courte distance semble avoir contribué aux complications médicales survenues rapidement.

Selon le rapport, les agents correctionnels ont utilisé une force physique et chimique non nécessaire et n’ont pas réagi correctement face à l’urgence médicale.

Mercredi, Alvida Ross, 48 ans, et Mathieu Bourgoin, 31 ans, tous deux de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, ont été inculpés d’homicide involontaire et de négligence criminelle causant la mort.

Les deux hommes doivent comparaître devant la cour provinciale à Moncton le 26 février.