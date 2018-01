MONTRÉAL — Environnement Canada a émis tôt jeudi matin un avertissement d’onde de tempête pour plusieurs secteurs québécois situés le long du fleuve Saint-Laurent.

Les régions citées par l’agence fédérale sont celles de Québec, de Lévis, de Bellechasse, de l’Île d’Orléans, de Montmagny, de Rivière-du-Loup, de Rimouski, de Matane, de Saint-Anne-des-Monts, de Gaspé de même que de la Basse-Côte-Nord. Plus au sud, les régions de New Carlisle et de Chandler sont aussi visées.

La région d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, est aussi à risque.

L’avertissement d’onde de tempête signifie qu’il y a risque de débordement côtier en raison d’une combinaison de très forts vents lors du passage d’une tempête majeure et d’une période de marées à fortes amplitudes.

Les autorités préviennent que le plus grand risque de débordement pourrait survenir à partir du début de soirée, jeudi, d’ouest en est.

En raison de l’onde de tempête, de la glace de mer pourrait envahir la côte, provoquer des inondations et endommager des infrastructures.