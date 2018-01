Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Lac Mégantic

Le procès de Richard Labrie, de Thomas Harding et de Jean Demaître, accusés relativement à la tragédie de Lac-Mégantic en juillet 2013, se poursuit. Lundi, ce sera au tour des procureurs de Thomas Harding de présenter leurs arguments en défense. Le juge Gaétan Dumas prévoit donner ses instructions au jury mercredi matin, après quoi leurs délibérations pourront commencer.

Aga Khan

Les députés membres du comité permanent de l’éthique de la Chambre des communes se réunissent mardi pour se prononcer sur une motion conservatrice qui vise à faire témoigner le premier ministre Justin Trudeau à propos de ses vacances sur l’île privée de l’Aga Khan. Le lendemain, ils entendront le témoignage de la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mary Dawson.

Aide à mourir

La Cour supérieure du Québec entend lundi une contestation constitutionnelle de la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir, de la part de deux patients représentés par l’avocat Jean-Pierre Ménard.

Le Canadien

Le Canadien de Montréal aura une semaine relativement tranquille au cours des sept prochains jours. La troupe de Claude Julien ne dispute qu’un seul match, contre les Bruins de Boston, au Centre Bell, samedi.

NFL

Les séries éliminatoires se poursuivent dans la NFL par la présentation des matches du deuxième tour, samedi et dimanche. On aura droit à des confrontations Tennessee-Nouvelle-Angleterre, Jacksonville-Pittsburgh, Atlanta-Philadelphie et La Nouvelle-Orléans ou Caroline-Minnesota.