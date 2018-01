MONTRÉAL — D’importants travaux d’infrastructures sur la principale artère commerciale du Québec doivent débuter lundi, au centre-ville de Montréal.

Le projet Sainte-Catherine Ouest, qui consiste à remplacer et à réhabiliter des infrastructures souterraines centenaires ainsi qu’à la réaménager, s’attarde d’abord au tronçon situé entre les rues Mansfield et De Bleury. Ces travaux comprendront le réaménagement du square Phillips, de la place du Frère-André et des rues les bordant.

Ce chantier d’envergure s’amorcera avec des travaux de réhabilitation de l’égout collecteur situé sous la rue Sainte-Catherine Ouest, entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue De Bleury. Ces travaux dureront jusqu’en avril prochain.

La construction de conduits et de puits d’accès sous les trottoirs de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa, s’échelonnera jusqu’en juin prochain.

Les travaux provoqueront d’importants bouleversements à la circulation automobile du secteur. Cependant, la circulation piétonne sera maintenue et les établissements commerciaux et bâtiments demeureront accessibles en tout temps pendant toute la durée des travaux.

Des mesures financières seront attribuées aux commerçants dont les affaires pourraient être affectées par la réalisation de ce chantier majeur.