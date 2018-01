MONTRÉAL — Chez les tout-petits, même une légère commotion cérébrale peut mener à des troubles de comportement encore présents des mois après l’accident, démontre une récente étude de chercheurs québécois.

L’étude de l’équipe du Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Sainte-Justine de Montréal a été publiée récemment dans le journal «Psychological Medicine».

Elle relève que le risque de commotion cérébrale chez les enfants d’âge préscolaire est important parce qu’ils ont une moins bonne notion du danger et sont donc plus susceptibles de se blesser.

Et comme leur jeune cerveau est encore en développement, il est très vulnérable aux chocs.

L’étude démontre que même plusieurs mois après un traumatisme crânien subi par des enfants âgés de 0 à 5 ans, des problèmes de comportement sont présents.

On parle ici d’anxiété et de tristesse, ou encore de colère et d’agressivité.

L’étude a été effectuée sur plus de 200 enfants. Il a été demandé à leurs mères de documenter une variété de comportements problématiques.

Le résultat? Les mères d’enfants ayant subi une commotion cérébrale rapportent davantage de problèmes de comportement que les mères d’enfants n’ayant pas été blessés ou encore ayant subi une blessure ailleurs qu’à la tête, est-il indiqué dans l’analyse.

Les chercheurs ont toutefois noté qu’ils croient que les mères dont l’enfant a subi un choc à la tête se font plus de souci, et par conséquent, détectent plus facilement certains changements comportementaux, même subtils.