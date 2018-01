TERREBONNE, Qc — Les autorités de la Ville de Terrebonne surveillent de près le niveau de la rivière des Mille Îles.

La Sécurité civile de la municipalité a constaté lundi une hausse importante du niveau d’eau de la rivière et a décrété l’état d’inondations.

Selon un communiqué de la Ville, certaines résidences ont été inondées dans le secteur de la côte de Terrebonne mais on ne rapportait aucune évacuation.

Le niveau de l’eau y était très élevé et on observait la présence de glaces de fond, d’embâcles et de frasil.

Dans l’espoir d’améliorer la situation, une intervention de déglaçage a été entreprise mardi matin avec un appareil Amphibex dans la rivière.

La Ville a assuré qu’elle faisait tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser les impacts des sinistres et soutenir les résidants touchés.