RIVERVIEW, N.-B. — La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, remettra la Décoration pour service méritoire à une adolescente du Nouveau-Brunswick atteinte d’un cancer en phase terminale.

Rebecca Schofield, une résidente de Riverview, avait attiré l’attention au Canada en décembre 2016. Elle avait alors dit qu’en raison de sa maladie, elle était de plus en plus fatiguée et qu’elle n’avait plus la force d’aider son entourage.

Elle a donc demandé aux gens de poser des gestes de gentillesse en son nom et de les partager sur les réseaux sociaux. Le mot-clé de son initiative s’est répandu un peu partout dans le monde.

Le mois dernier, la famille Schofield a reçu une lettre l’informant que la Décoration pour service méritoire sera remise à l’adolescente lors d’une cérémonie qui aura lieu à une date encore inconnue.

Sa mère, Anne Schofield, affirme que la jeune femme est très honorée et qu’elle se sent un peu mieux depuis quelque temps. Rebecca Schofield est cependant fatiguée très souvent et elle aborde la vie une journée à la fois, étant bien consciente que la fin approche.

Il y a quelques mois, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé que le troisième samedi du mois de septembre était désormais dédié à Rebecca Schofield.