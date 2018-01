SHERBROOKE, Qc — Les jurés commenceront à délibérer jeudi, dans le procès des trois hommes accusés de négligence criminelle relativement à la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, qui a fait 47 morts en juillet 2013.

Le juge Gaétan Dumas a donné mercredi durant toute la journée ses instructions aux jurés, les avertissant qu’ils doivent rendre des verdicts sans sympathie ni préjugé envers les accusés, et sans tenir compte de l’opinion publique.

Les jurés devront se prononcer sur la culpabilité des trois accusés, le chef de train Thomas Harding, le contrôleur ferroviaire Richard Labrie et le directeur des opérations de la Montreal Maine & Atlantique (MMA) au Québec, Jean Demaître.

Ils ont tous trois plaidé non coupables aux accusations de négligence criminelle causant la mort.

Les verdicts possibles sont les suivants: les trois hommes peuvent être reconnus coupables ou non coupables de négligence criminelle causant la mort. Dans le cas de Thomas Harding, deux autres verdicts peuvent être prononcés: conduite dangereuse d’un équipement ferroviaire causant la mort et conduite dangereuse d’un équipement ferroviaire. Il s’agit d’infractions incluses dans celle de négligence criminelle.

Comme il s’agit d’accusations de négligence criminelle, la Couronne n’a qu’à prouver que leur comportement — leurs actes ou leurs omissions — constituait un écart marqué et important par rapport à celui d’une personne raisonnable occupant le même poste et se trouvant dans les mêmes circonstances.

Bref, pour être reconnus coupables, les accusés doivent avoir omis de faire quelque chose qu’ils avaient le devoir d’accomplir — et de par cela, avoir montré une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie d’autrui, comme les habitants de Lac-Mégantic. Il faut aussi que leur comportement ait causé la mort des 47 personnes, a expliqué le juge Dumas.

Pas besoin que leurs actions ou omissions soient la seule cause des décès, a dit le juge. Mais cela «doit au moins être un facteur contributif».

En gros, il est reproché au chef de train Thomas Harding de ne pas avoir appliqué assez de freins à main et de ne pas les avoir testés avant de laisser le train sans surveillance pour la nuit, en haut d’une pente.

Quant à Richard Labrie et à Jean Demaître, il leur est reproché de ne pas avoir posé de questions pour s’assurer que le train était bien sécurisé et immobilisé après avoir été informés qu’un incendie s’était déclenché la veille du drame dans la locomotive de tête et que les pompiers avaient éteint son moteur, désactivant les freins à air.

Les deux hommes ont notamment plaidé qu’ils étaient en droit de se fier à M. Harding et de penser qu’il avait fait son travail comme il faut.