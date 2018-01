LONDON, Ont. — Le ministre fédéral du Commerce international, François-Philippe Champagne, soutient que le Canada s’attire le respect des États-Unis lorsqu’il adopte une attitude ferme face à des pratiques commerciales jugées inéquitables à Ottawa.

M. Champagne estime que les pays qui se tiennent debout pour défendre leurs industries et leurs travailleurs sont davantage respectés de leurs partenaires.

On a appris mercredi que le Canada avait porté plainte auprès de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) pour dénoncer de façon générale les pratiques commerciales des États-Unis, et de façon plus spécifique les mesures punitives infligées par Washington à certaines importations.

Cette plainte à l’OMC, déposée en décembre, a irrité Washington, qui l’a qualifiée mercredi d’«attaque fâcheuse» qui mine la bonne foi des Canadiens à la table de négociations pour un renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Certains observateurs soutiennent aussi que le moment est plutôt mal choisi, alors que les négociations pour un renouvellement de l’ALÉNA, déjà très tendues, abordent probablement une étape cruciale, ce mois-ci.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, aussi responsable du commerce avec les États-Unis, explique que la plainte à l’OMC est avant tout liée à l’incessant litige canado-américain sur le bois d’oeuvre, et ne concerne pas du tout les négociations de l’ALÉNA.

Mme Freeland soutient que lors de la sixième ronde de négociations, qui doit s’amorcer le 23 janvier à Montréal, le Canada apportera des «idées novatrices» pour répondre à certaines propositions «plus inusitées» de Washington.

Même si le Canada espère toujours en arriver à une entente à la table de négociations, Mme Freeland indique qu’Ottawa se prépare aussi à l’éventualité où le président Donald Trump déciderait de se retirer de l’accord commercial tripartite.