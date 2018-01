OTTAWA — Santé Canada invite les parents à redoubler de prudence après que des capsules non identifiées eurent été découvertes dans une bouteille de multivitamines pour enfants.

Un flacon de multivitamines portant le nom «Les Pierrafeu avec fer», de la marque Bayer, a été retourné à la pharmacie parce que les parents avaient constaté qu’il s’agissait de capsules et non de comprimés à croquer multicolores et à l’effigie des Pierrafeu.

La bouteille, dont le sceau de sécurité avait été retiré, a été retournée dans une succursale de Pharmaprix à Longueuil, en décembre 2017.

Après une enquête, Bayer a conclu que les capsules blanches n’avaient pas été ajoutées dans la bouteille en raison d’un problème de fabrication. De plus, les capsules ne seraient pas fabriquées ou vendues par l’entreprise.

Les risques de santé liés à la consommation de ces capsules ne sont pas connus pour l’instant, a ajouté Santé Canada, qui enquête en ce moment sur leur contenu.

Le ministère et la pharmaceutique ne font état que d’un seul incident pour l’instant.

Santé Canada demande donc aux parents de bien inspecter le produit avant de l’acheter pour s’assurer qu’il ne soit pas ouvert.

Le ministère les encourage également à bien vérifier le contenu de la bouteille avant d’en donner aux enfants.