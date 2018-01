Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Couillard en Chine

Le premier ministre Philippe Couillard amorce samedi une mission commerciale et culturelle en Chine. La délégation québécoise doit se rendre dans les villes de Pékin, de Hangzhou et de Shanghai. Elle doit revenir au pays le 27 janvier.

Lac-Mégantic

Le jury poursuit lundi ses délibérations au procès contre le chef de train Thomas Harding, le contrôleur ferroviaire Richard Labrie et le directeur des opérations de la Montreal Maine and Atlantic (MMA) au Québec, Jean Demaître, relativement à la tragédie de Lac-Mégantic.

Intelligence artificielle

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tient lundi un forum sur l’intelligence artificielle. Plusieurs grands noms du milieu sont à l’affiche de l’événement, comme le directeur scientifique de l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal, Yoshua Bengio, et le directeur général des studios de services de production d’Ubisoft, Yves Jacquier.

Evenko

L’auteur-compositeur Serge Fiori, devrait être présent lundi à l’occasion d’une conférence de presse des producteurs Evenko et Daniel Gélinas annonçant un nouveau concept de spectacle. Il s’agit d’une rare sortie publique pour le leader de l’ancien groupe Harmonium.

Procès Accurso

Les procédures reprennent mercredi en vue d’un nouveau procès contre l’entrepreneur Tony Accurso. Un premier procès pour fraude, corruption, complot et abus de confiance avait avorté le 17 novembre dernier.

Prix Écrans

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision dévoile mardi les finalistes des Prix Écrans. Ces récompenses visent à saluer l’excellence des productions et personnalités canadiennes dans le domaine du cinéma, de la télévision et des médias numériques au Canada.

Canadien de Montréal

Défait à son dernier match, le Canadien de Montréal dispute quatre rencontres au cours de la semaine. Les hommes de Claude Julien affrontent lundi les Islanders de New York avant de se diriger vers Boston où ils affronteront mercredi les Bruins. Ils disputent un troisième match en une semaine contre les Bruins, samedi. La veille, ils se seront confrontés aux Capitals à Washington.

NFL

Il ne reste plus qu’une seule étape avant le Super Bowl de la NFL: les finales de conférence qui seront disputées dimanche. Dans l’Américaine, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre seront les hôtes des surprenants Jaguars de Jacksonville tandis que dans la Nationale, les Eagles de Philadelphie recevront les Vikings du Minnesota ou les Saints de la Nouvelle-Orléans.