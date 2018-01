VANCOUVER — Un rassemblement de ministres des Affaires étrangères, mardi, à Vancouver, pour discuter des menaces posées par la Corée du Nord devrait s’attarder aux sanctions, à la non-prolifération nucléaire et à la diplomatie.

Eric Walsh, ambassadeur du Canada en Corée, a indiqué que les ministres tenteraient de déterminer quelles sanctions ne sont pas respectées et de quelle manière la mise en application pourrait être renforcée, tout en discutant aussi de possibles solutions diplomatiques.

M. Walsh a affirmé que la non-prolifération nucléaire était également un enjeu clé, et que les participants étudieront les récents développements dans le programme nucléaire de la Corée du Nord et ce qu’ils signifient pour la région et la communauté internationale.

Le gouvernement fédéral a fait face à des critiques pour ne pas avoir invité la Russie et la Chine à la rencontre, qui réunira essentiellement des ministres de pays ayant soutenu les forces des Nations unies dans la guerre de Corée.

M. Walsh a fait valoir que la rencontre à Vancouver était complémentaire à d’autres tables de discussion, notamment au Conseil de sécurité des Nations unies.

L’ambassadeur du Canada en Corée a tenu ces propos lors d’une discussion organisée par l’Université de la Colombie-Britannique, lundi, en vue de la conférence sur la Corée du Nord.