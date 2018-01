MONTRÉAL — L’astronaute canadien Steve MacLean est le nouvel ambassadeur de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer qui s’apprête à lancer sa première campagne majeure de financement.

Jean-Francois Lamarche, directeur général et chef de la direction de la FQSA, signale que Steve MacLean possède une expertise remarquable en recherche mais qu’il est avant tout un être humain sensible et rempli de compassion pour les gens qui l’entourent.

Dans un communiqué, M. MacLean explique qu’il accompagne son épouse Nadine qui est proche aidante de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il dit ainsi comprendre l’importance d’apporter sa contribution personnelle.

Steve MacLean, qui est natif d’Ottawa, est âgé de 63 ans. Il a présidé l’Agence spatiale canadienne, à Longueuil, de 2008 à 2013, après avoir participé à deux missions à bord des navettes spatiales Columbia et Atlantis.

Il est aujourd’hui professeur agrégé à l’Université de Waterloo, en Ontario.

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer estime que chaque jour au Québec, il y a 17 personnes qui apprennent qu’elles sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie neurodégénérative. Il y actuellement 141 000 québécois touchés par la maladie d’Alzheimer et plus de 250 000 personnes seront atteintes en 2022.

La FQSA agit à titre de porte-parole pour les 20 sociétés Alzheimer du Québec.