OTTAWA — Le Canada n’est pas aux Nations unies pour «rouspéter», et s’il s’est abstenu de voter sur une résolution condamnant la décision de Donald Trump dans le dossier de Jérusalem en décembre, c’est parce que les manoeuvres politiques visant à blâmer Israël ne l’intéressent guère.

C’est ce qu’a soutenu le premier ministre Justin Trudeau en faisant valoir qu’il arrive «régulièrement» que des pays membres des Nations unies présentent des résolutions «qui visent en particulier le sujet d’Israël à des fins politiques».

«Cette idée d’utiliser des votes aux Nations unies pour isoler ou condamner que ce soit Israël ou au sujet d’Israël, ce n’est pas productif dans les relations internationales. Et le Canada évite de prendre parti là-dedans», a-t-il expliqué en entrevue à La Presse canadienne.

«Mais j’ai toujours été très clair: notre ambassade restera à Tel-Aviv. Nous ne croyons pas que des actions comme celles-là (la décision unilatérale de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël et d’y déménager l’ambassade) sont utiles», a-t-il enchaîné.

Il n’a pas voulu spéculer sur l’impact que pourrait avoir cette abstention et une autre prise de position — un vote en novembre contre une résolution dénonçant les colonies illégales à Jérusalem-Est — sur les chances du Canada de remporter un siège au Conseil de sécurité.

«Nous sommes moins intéressés à rouspéter et à jouer de la politique. Nous sommes plus intéressés à trouver des solutions et à avancer à un niveau substantiel. Et c’est pour ça qu’on fait les choix qu’on fait en termes de vote», a argué Justin Trudeau

Le premier ministre a préféré mettre l’accent sur le fait que l’obtention d’un siège n’était pas un «but», mais plutôt «un moyen de continuer à avoir un impact positif dans le monde, pour partager nos valeurs, nos principes».

Mais s’il faut renier «ses valeurs et ses principes» pour obtenir ce siège, cela perd de son «utilité», a indiqué Justin Trudeau, ajoutant que le Canada est «engagé de façon réfléchie et responsable» pour démontrer qu’il «est là pour (faire) avancer le débat de façon constructive».

Le vote sur la résolution sur le statut de Jérusalem s’est déroulé dans un contexte politique tendu, le 21 décembre dernier. Les pays membres ont voté après avoir entendu un discours menaçant de l’ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, Nikki Haley.

La résolution a été avalisée par une large majorité: les représentants de 128 États membres l’ont endossée, tandis que neuf ont voté contre (États-Unis, Israël, Guatemala, Honduras, Togo, Micronésie, Nauru, Palaos et îles Marshall).

Trente-cinq, incluant le Canada, se sont abstenus, et 21 n’ont pas voté.