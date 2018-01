QUÉBEC — Une manifestation de syndiqués a lieu jeudi devant l’entrée du Port de Québec.

Les manifestants sont massés à l’intersection de la rue Dalhousie et du quai Saint-André.

Louis Cannon, vice-président de l’Union canadienne des employés des transports (UCET), explique que les syndiqués veulent faire savoir aux représentants et à la direction du Port de Québec qu’ils feront tout en leur possible pour conserver et améliorer leurs conditions de travail.

Le syndicat rapporte que mardi dernier, le Port de Québec lui a fait savoir par écrit qu’il n’avait plus l’intention de se présenter à la table de négociation. L’UCET affirme qu’une rencontre devait avoir lieu ce jeudi.

Le syndicat reproche à l’employeur de ne pas respecter l’ancienneté dans l’attribution des échelons dans la nouvelle structure salariale.

La semaine dernière, le Port de Québec rapportait qu’il avait terminé l’année 2017 avec une augmentation de près de 11 pour cent de ses activités de transbordement en enregistrant un total de 27,5 millions de tonnes de marchandises manutentionnées.