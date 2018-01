L’ancien archevêque émérite de Québec Maurice Couture s’est éteint vendredi matin à l’âge de 91 ans et deux mois, a annoncé le cardinal Gérard C. Lacroix, vendredi.

L’archevêché ne donne aucun renseignement sur les causes du décès.

Maurice Couture a été archevêque de Québec et primat de l’Église canadienne d’avril 1990 à mai 2002. Il a été nommé grand officier de l’Ordre national du Québec en 2003. Contrairement à son prédécesseur et à son successeur, il n’a jamais été nommé cardinal par Rome.

Selon sa biographie publiée sur le site de l’Ordre national, Maurice Couture est natif de Saint-Pierre-de-Broughton, dans la région de Chaudière-Appalaches. Il a été ordonné prêtre en 1951. Il se consacre alors à l’éducation. Il devient ensuite supérieur provincial et supérieur général de sa congrégation, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul.

De 1982 à 1988, il occupe les fonctions d’évêque auxiliaire du diocèse de Québec. En 1989, il est nommé évêque de Baie-Comeau, poste qu’il occupe avant de promu archevêque de Québec en 1990.

Sa notice à l’Ordre national du Québec fait état de sa contribution «notable» au domaine de l’éducation au Québec et de son engagement «remarquable» envers les plus démunis et en faveur des droits de la personne.

L’archevêché devrait dévoiler au cours des prochains jours des renseignements sur les funérailles de Maurice Couture.

Note aux lecteurs: Ceci est une version corrigée. La version précédente indiquait le mauvais âge pour Maurice Couture.