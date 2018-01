OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau effectuera une visite officielle en Inde le mois prochain.

M. Trudeau accorde une grande importance à une amélioration des liens économiques entre le Canada et de l’Inde. Il a récemment complété une deuxième visite en Chine, dans le cadre de ses efforts pour diversifier l’agenda économique de son gouvernement.

Le bureau du premier ministre a expliqué que la visite s’appuiera sur de récentes rencontres entre M. Trudeau et son homologue indien Narendra Modi.

M. Trudeau visitera Agra, Amritsar, Mumbai et New Delhi du 17 au 23 février.

Il visitera aussi le célèbre Temple d’or d’Amritsar.

L’importante population sikhe du Canada, et son activisme politique, fait de ce temple une destination attrayante pour les politiciens du Canada. Les anciens premiers ministres Stephen Harper et Jean Chrétien s’y étaient arrêtés, en 2009 et en 2003 respectivement.