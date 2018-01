NEW GLASGOW, N.-É. — La police en Nouvelle-Écosse recherche activement un homme qui aurait agressé et enlevé une femme dans le stationnement d’un magasin à grande surface, samedi soir, à New Glasgow.

La dame était assise dans son véhicule utilitaire sport, vers 20 h 45, dans le stationnement d’un magasin Tigre géant, lorsqu’un homme l’aurait agressée puis enlevée dans un véhicule immatriculé au Nouveau-Brunswick, a indiqué lundi la Police régionale de New Glasgow.

Selon l’agent Ken Macdonald, la dame ne connaissait pas son assaillant, décrit comme un homme blanc, sans barbe, âgé de 35 à 45 ans, et portant une casquette de baseball. La police espère que la population pourra l’aider dans son enquête.

La police précise que le suspect a roulé vers le sud-est, jusque dans le secteur de Blue Mountain, dans le comté de Pictou, et qu’il a ensuite pris la fuite dans une berline garée à cet endroit. L’agent Macdonald a indiqué que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquêtait aussi sur une autre agression qui serait survenue à cet endroit.

Les policiers n’ont pas voulu indiquer si des caméras de surveillance avaient capté des images de l’agression.

La victime a été soignée à l’hôpital d’Aberdeen pour des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. L’agent Macdonald n’a pas donné plus de détails.

À la GRC, la caporale Jennifer Clarke a indiqué que la dame aurait été agressée dans son véhicule.