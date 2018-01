Le désormais classique coucher de soleil abitibien ne figurera plus sur les cartes d’assurance-maladie. La Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) a dévoilé lundi un nouveau design de la carte, une première depuis 1974.

La carte, aussi appelée Castonguette depuis sa création par le ministre Claude Castonguay en 1970, changera de couleur, mais conservera un soleil et un horizon de forêt. «Les couleurs en arrière-plan seront plus pâles, mais la carte conservera son soleil qui la distingue», a annoncé la RAMQ.

Les nouvelles cartes feront leur apparition dès mercredi.

«S’inspirant du permis de conduire, la RAMQ a ajouté de nouvelles caractéristiques de sécurité à la carte, dont certaines sont visibles et tactiles, a précisé la RAMQ dans un communiqué. De plus, suivant la tendance mondiale, la photo sera en noir et blanc pour une qualité de résolution supérieure.»