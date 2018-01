MONTRÉAL — Le ministre fédéral du Commerce international a soutenu lundi que le Canada comptait bien présenter des propositions constructives et innovantes, cette semaine, lors de la sixième ronde de négociations pour le renouvellement de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), qui s’ouvre pour une semaine à Montréal.

François-Philippe Champagne a rappelé aux journalistes, à Montréal, que les enjeux majeurs pour le Canada demeurent le mécanisme de règlement des litiges et la gestion de l’offre dans le secteur agricole.

Plusieurs sources ont indiqué à La Presse canadienne que l’administration de Donald Trump s’est montrée agacée, ces jours-ci, par certains événements récents, notamment la décision d’Ottawa de se plaindre formellement, devant l’Organisation mondiale du commerce, des pratiques commerciales générales des États-Unis.

Le ministre Champagne a rappelé lundi que les Canadiens attendent de leur gouvernement qu’il fasse preuve de fermeté.

M. Champagne et la ministre québécoise de l’Économie, Dominique Anglade, ont rencontré lundi matin à Montréal plusieurs acteurs clés de secteurs qui sont touchés par l’ALÉNA au Québec — culture, agriculture, syndicats et employeurs, municipalités.

La sixième ronde de négociations doit se poursuivre jusqu’à lundi prochain, et certains y voient une étape décisive, qui pourrait aussi sonner le glas de l’accord commercial. Le ministre Champagne en est conscient, mais il refuse de s’alarmer et son regard se porte déjà vers d’autres marchés.

«On est prêt à toutes les éventualités depuis le début, a-t-il soutenu lundi. Moi, je ne parle pas d’inquiétude, je parle de préparation. C’est pour cela qu’avec le Québec, par exemple, cette année, en septembre, on a ouvert le plus grand marché en Europe — 510 millions de consommateurs —, on continue à regarder du côté de l’Amérique du Sud, du côté de l’Asie-Pacifique: pour nous, ce qui est important, c’est l’ouverture des marchés, on va continuer de le faire, mais on est prêt à toutes les éventualités.»

La ministre Anglade, de son côté, fait confiance à une réelle volonté, aux États-Unis, de maintenir l’ALÉNA, selon elle. «Il y a 10 jours, j’étais encore aux États-Unis, et il y a un élément, à mon avis, qui a changé depuis un an: c’est la prise de conscience, aux États-Unis, de l’importance de l’ALÉNA.

«Au-delà du fait que l’on se soit entendu, ils sont beaucoup plus « vocaux » — ils verbalisent le fait que l’ALÉNA, c’est important. Et cette dynamique-là, elle a changé dans la dernière année. Donc, on comprend, on voit qu’il y a une mobilisation aux États-Unis, indépendamment de l’administration fédérale», a estimé la ministre québécoise de l’Économie.