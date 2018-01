MONTRÉAL — Cinq commissions scolaires de l’île de Montréal annoncent avant l’aube, mardi, que toutes leurs activités seront suspendues pour la journée en raison des mauvaises conditions climatiques.

La pluie verglaçante qui tombe depuis lundi soir dans le sud-ouest et le centre du Québec a rendu les chaussées et les trottoirs glissants dans la région métropolitaine.

Les élèves touchés par la mesure fréquentent les écoles primaires et secondaires de langue française de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, et celles de langue anglaise de la Commission scolaire English-Montreal et de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson.

En plus des établissements scolaires, les services de garde, les garderies et les bureaux administratifs sont fermés pour les élèves et le personnel. Tous les cours en formation professionnelle et à l’éducation des adultes sont aussi annulés.