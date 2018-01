MONTRÉAL — Les agriculteurs québécois estiment que la nouvelle mouture du Partenariat transpacifique fournit d’autres munitions aux négociateurs canadiens pour ne rien céder sur la question de la gestion de l’offre alors que se poursuit la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

L’Union des producteurs agricoles (UPA) et les Producteurs de lait du Québec ont rappelé que ce sont les États-Unis qui avaient décidé l’an dernier de se retirer de cette entente commerciale, qui prévoyait des concessions dans le système canadien qui régit les productions de lait, d’oeufs et de volaille.

Si les Américains souhaitent un plus grand accès au marché canadien, ils n’ont qu’à rejoindre le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), qui a été conclu par le Canada et les dix autres membres du PTP.

Cet accord commercial, qui pourrait être paraphé au début du mois de mars, prévoit que le Canada offrira un accès de 3,25 pour cent à son secteur laitier, 2,3 pour cent au marché des oeufs et 2,1 pour cent à celui du poulet.

Il s’agit des mêmes concessions qui étaient prévues dans le PTP et qui avaient été demandées par les négociateurs américains, a expliqué le président de l’UPA, Marcel Groleau.

Ainsi, l’administration Trump, qui a pris la «mauvaise décision» de se retirer de l’entente, ne peut demander d’autres concessions ou l’abolition de la gestion de l’offre dans le cadre des négociations sur l’ALÉNA qui se déroulent cette semaine à Montréal.

Le porte-parole des Producteurs de lait du Québec, François Dumontier, a abondé dans le même sens, affirmant qu’il n’était pas question de «payer une deuxième fois» dans la gestion de l’offre.