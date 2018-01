HANGZHOU, Chine — La Coalition avenir Québec (CAQ) est un parti «brouillon» et «dépensier», s’est insurgé le premier ministre et chef du Parti libéral du Québec (PLQ) Philippe Couillard, mercredi.

Au quatrième jour de sa mission en Chine, et alors qu’il entame une année électorale, M. Couillard a sévèrement critiqué l’idée de la CAQ de s’attaquer aux «iniquités» de la taxe scolaire, en imposant un taux fixe dans toutes les régions du Québec. Un gouvernement de la CAQ compenserait le manque à gagner pour que les écoles conservent leurs services.

La CAQ a présenté cette proposition en réaction à un projet de loi du gouvernement qui vise à établir un taux uniforme de taxation, mais à l’intérieur des régions.

Le chef de la CAQ, François Legault, a exposé son plan mardi à Sainte-Adèle. Il prévoit que cette mesure coûterait 700 millions $ de plus que le projet de loi du gouvernement Couillard, chiffré à 670 millions $, pour un total de 1,3 milliard $.

Cette proposition a fait bondir le premier ministre. «Ce que M. Legault a annoncé, c’est des coupes de 700 millions $, a-t-il résumé, alors qu’il se trouvait à Hangzhou, en Chine. Nous, on n’a rien coupé en éducation; on a augmenté moins vite que les gens auraient voulu, mais on n’a rien coupé.»

«Lui, il annonce des coupes de 700 millions $ dans l’enseignement. En même temps, il dit qu’il veut développer la maternelle quatre ans tout de suite pour tous les enfants du Québec, ça ne marche pas. C’est au minimum 700 millions $ de plus que le coût de ce qu’on a proposé, qui est une solution qui est bonne, qui est équilibrée. Il est allé très rapidement dans ses chiffres», a renchéri le premier ministre.

Selon lui, M. Legault doit expliquer aux Québécois où il prendra l’argent. «La CAQ, c’est un parti brouillon, un parti qui ne prépare pas ses dossiers, qui ne les analyse pas correctement», a-t-il martelé. «Les additions et les soustractions sont des opérations mathématiques très simples», a ajouté M. Couillard.

M. Legault a affirmé mardi qu’il n’était pas question de couper en éducation, «au contraire», en soulignant que le gouvernement a actuellement un surplus de 2,5 milliards $.

Selon le plan de la CAQ, les citoyens de la Mauricie, de Saguenay et du Nord-du-Québec économiseraient plus de 500 $.

La CAQ et les libéraux sont au coude-à-coude dans les sondages en cette année électorale. Le Parti québécois (PQ) est en troisième position, suivi de Québec solidaire (QS).