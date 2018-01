Toronto a connu en 2017 un essor du tourisme, avec un nombre record de 43,7 millions de visiteurs, qui ont laissé dans les tiroirs-caisses de la ville plus de 8,8 milliards $.

«Tourism Toronto» soutient qu’il s’agit d’une hausse de 3,6 pour cent du nombre de touristes par rapport à 2016, et d’une augmentation de 9,1 pour cent des sommes que ces visiteurs auront dépensées dans la métropole en 2017, année du 150e anniversaire de la fédération canadienne.

L’association soutient que Toronto a été la ville canadienne la plus visitée par les Canadiens l’an dernier, avec 10,4 millions de séjours de 24 heures ou plus. Les deux tiers des touristes à Toronto sont canadiens, indique-t-on.

Par ailleurs, près de 3,0 millions d’Américains et 2,1 millions de touristes d’autres pays ont passé au moins 24 heures à Toronto l’an dernier.

L’association a noté que le nombre de touristes en provenance de la Chine a plus que doublé depuis cinq ans. Si l’on exclut le Canada et les États-Unis, c’est de Chine que proviennent le plus grand nombre de touristes à Toronto — près de 320 000 l’an dernier.

Viennent ensuite les Britanniques, avec 263 000 visiteurs — en légère baisse par rapport à 2016. Le nombre de touristes britanniques a toutefois grimpé de 32 pour cent depuis cinq ans.