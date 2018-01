GATINEAU, Qc — Les membres du Syndicat des professeurs de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) vont débrayer jeudi matin sur les deux principaux campus.

Ce second débrayage des professeurs aura lieu de 8h30 à 11h30. Le mandat de débrayage a été obtenu en assemblée générale le 19 décembre.

La présidente du syndicat affilié à la CSN, Louise Briand, explique que la séance de conciliation de lundi dernier n’a pas permis de surmonter l’impasse dans laquelle les négociations se trouvent depuis le 7 décembre.

Le syndicat critique le recteur de l’UQO, Denis Harrisson, lui reprochant d’être plus préoccupé à investir dans le béton et la brique que dans l’offre de cours et dans la consolidation des programmes déjà existants.

Le syndicat SPUQO signale que d’autres débrayages des professeurs sont prévus et qu’une autre assemblée générale syndicale aura lieu dans la semaine du 12 février.

Le SPUQO compte environ 250 membres.