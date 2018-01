OTTAWA — Environ 4,9 millions de Canadiens âgés de 15 à 64 ans ont dépensé un montant estimatif de 5,7 milliards $ pour se procurer du cannabis à des fins médicales (thérapeutiques) et non médicales (non thérapeutiques) en 2017, a révélé jeudi Statistique Canada.

Cela équivaut approximativement à 1200 $ par consommateur de cannabis, a précisé l’agence fédérale.

La majorité des dépenses (plus de 90 pour cent) a été consacrée à l’achat de cannabis à des fins non médicales. L’achat et la consommation de cannabis à des fins non médicales sont actuellement illégaux au Canada.

À titre de comparaison, les achats d’alcool (bière, vin et autres spiritueux) par les ménages se sont chiffrés à 22,3 milliards $ en 2016 et les achats de tabac, à 16 milliards $.

De 1961 à 2017, les dépenses des consommateurs en cannabis ont augmenté en moyenne de plus de 6 pour cent par année, tandis que la production nationale a progressé en moyenne de plus de 7 pour cent.

La plus grande part du cannabis consommé au Canada est également produit au Canada. La consommation de cannabis produit au pays s’élevait à 5,4 milliards $ en 2017. Les Canadiens ont dépensé 300 millions $ en cannabis illégal provenant de l’étranger en 2017, alors que les ventes illégales canadiennes à l’étranger étaient estimées à environ 1,2 milliard $.

Les achats en provenance de l’étranger ont diminué graduellement, pour atteindre 8 pour cent de la consommation totale en 2017. En revanche, les ventes de cannabis canadien à l’étranger ont progressé, passant d’environ 2 pour cent de la production totale en 1961 à 20 pour cent en 2017.

La part de consommation des personnes âgées de 45 à 64 ans (le groupe le plus vieux de l’étude) a augmenté au cours des dernières années, passant de 4 pour cent en 1975 à 23 pour cent en 2017.

En moyenne, de 1961 à 2017, les personnes âgées de 18 à 24 ans ont été à l’origine de 48 pour cent des achats de cannabis.

On estime que depuis 1990, le prix du cannabis consommé à des fins non médicales a baissé en moyenne de 1,7 pour cent par année, pour atteindre environ 7,50 $ le gramme en 2017. En comparaison, l’IPC a augmenté de 1,9 pour cent par année. Selon toute vraisemblance, la baisse du prix est attribuable à une augmentation estimée de l’offre de cannabis par rapport à la demande.

La taille de l’industrie productrice de cannabis au Canada (sur la base de la valeur ajoutée) a été estimée à 3,4 milliards $ en 2014, et elle a diminué pour atteindre 3 milliards $ en 2017, principalement en raison de la baisse des prix. En comparaison, la taille de l’industrie du tabac en 2014 était de 1,0 milliard $ et la taille de l’industrie de la bière était de 2,9 milliards $.

La majorité de la production de l’industrie du cannabis est associée à la production du cannabis consommé à des fins non médicales (qui est actuellement illégale au Canada). La production illégale du cannabis utilisé à des fins non médicales a été de 4,6 milliards $ en 2017, comparativement à un peu moins de 400 millions $ pour la production du cannabis utilisé à des fins médicales.

Les comptes économiques sur le cannabis sont un ensemble d’estimations provisoires liées à la production, à la consommation et à la distribution du cannabis dans l’économie canadienne. Les données sont jugées provisoires et Statistique Canada prévient qu’elles pourraient faire l’objet de révisions importantes, car elles dépendent grandement d’un certain nombre d’hypothèses, de modèles et de sources de données limitées sur la production de l’industrie du cannabis, en grande partie illégale.