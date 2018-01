QUÉBEC — Revenu Québec annonce jeudi qu’une compagnie à numéros faisant des affaires sous le nom de Restaurant Nouveau Verdun ainsi que son administrateur, Dionisios Gianniotis, ont été condamnés le mois dernier à payer des amendes totalisant près de 151 000 $ pour de la fraude fiscale.

M. Gianniotis a également été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 jours.

La société et son administrateur ont admis avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses et avoir volontairement omis de percevoir et de remettre les taxes.

M. Gianniotis a utilisé un programme informatique qui a permis de générer près de 125 000 fausses factures à l’image de celles produites par le module d’enregistrement des ventes (MEV), de juin 2012 à mars 2014.

Les accusations avaient été portées à la suite de l’exécution de mandats de perquisition par Revenu Québec en mars 2014.

Le Restaurant Nouveau Verdun est situé sur la rue de Verdun, dans l’arrondissement du même nom, dans le sud-ouest de Montréal.