MONTRÉAL — Le Tribunal administratif du travail a finalement donné raison à un travailleur de Trois-Rivières qui avait été exposé à des radiations à l’usine Sucro Can. Il a statué que le travailleur, qui avait subi une aggravation et une complication de son cancer de la vessie, a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

Le travailleur, Michel Plante, ainsi que le cabinet d’avocats qui a défendu son dossier devant la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), ont rencontré la presse, jeudi à Montréal, pour relater ses démarches.

M. Plante est chimiste et devait travailler près d’une machine qui détectait la présence de particules de métal dans le sucre manipulé à l’usine. Or, cette machine émettait des radiations, mais c’est un rapport d’inspection effectué sur une machine identique, en Ontario, qui a confirmé les doutes.

Le rapport avait révélé que les radiations périphériques émises par l’appareil à rayons X étaient supérieures aux normes de sécurité.

M. Plante n’avait pas de formation ni de dosimètre pour mesurer les radiations auxquelles il était soumis à son insu.

Son cancer de la vessie n’est pas d’origine professionnelle, parce que le développement d’une telle maladie prend un certain temps, mais selon le docteur Bernard Fortin, radio-oncologue à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, les radiations ont «certainement joué un rôle dans la mauvaise guérison de la vessie, puisque la radiation est bien connue pour retarder la cicatrisation et cette radiation a pu aussi théoriquement participer à engendrer le second cancer du travailleur».

M. Plante a travaillé à cette usine de Trois-Rivières de janvier 2014 à avril 2015. Il estime qu’il travaillait l’équivalent d’une heure par jour près de cet appareil. D’autres salariés y travaillaient aussi et durant un plus grand nombre d’heures encore, selon lui.

Comme d’autres travailleurs ont été exposés à la même machine, l’avocate au dossier, Me Sophie Mongeon, les invite à faire une réclamation préventive à la CNESST et à consulter un médecin, puisqu’il existe un délai avant l’apparition des problèmes de santé. Le cabinet d’avocats ignore où se trouve cette machine aujourd’hui.