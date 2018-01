OTTAWA — L’avenir de Kent Hehr en tant que membre du cabinet de Justin Trudeau semblait incertain, jeudi, alors que le ministre des Sports et des Personnes handicapées fait face à des allégations de comportement inapproprié.

Une ancienne employée de l’Assemblée législative de l’Alberta affirme que durant le mandat de M. Hehr dans cette institution, des femmes avaient été prévenues de ne pas se retrouver seules avec lui. Cette femme affirme que M. Hehr lui a déjà dit qu’elle était «délicieuse».

Le ministre Hehr n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaires, mais le premier ministre Trudeau a affirmé qu’il aborderait la question avec lui dès jeudi.

Devant les journalistes à Davos, en Suisse, M. Trudeau a déclaré qu’il était important de croire et de soutenir toutes les femmes qui allèguent avoir été harcelées ou agressées sexuellement.

Le premier ministre a déjà dit à plusieurs reprises dans le passé que son gouvernement n’aurait aucune tolérance pour le harcèlement sexuel.

Et il a indiqué qu’il en aurait plus à dire concernant ses conversations avec M. Hehr avant son départ de Davos, plus tard jeudi.

En attendant la suite, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a tenu à dire qu’il fallait croire «les survivantes», tout en admettant qu’il n’en savait pas assez sur cette affaire pour se prononcer. Dans le cas des autres allégations qui, elles, ont coûté son poste au chef progressiste conservateur ontarien, M. Singh a une opinion plus tranchée. «C’est clair qu’il devait démissionner, a-t-il dit. Dans le cas de M. (Patrick) Brown, c’était des exemples avec des employées de quelqu’un en position de pouvoir. C’est tellement inacceptable!»