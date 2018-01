Le niveau de couverture vaccinale des enfants d’un an (90%) et de deux ans (87%) est demeurée stable au Québec entre 2014 et 2016, révèle une étude de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) publiée jeudi. Toutefois, le nombre de poupons qui reçoivent tous les vaccins sans délai a légèrement baissé.

Le pourcentage d’enfants d’un an qui ont reçu tous leurs vaccins sans retard est passé de 62 à 58%. Chez les enfants de deux ans, il est passé de 53 à 50%. Sur les parents interrogés, plus du tiers ont indiqué qu’il était difficile d’obtenir un premier rendez-vous, ce qui explique le retard dans la vaccination de leur enfant.

Même si moins de 1% des enfants n’ont reçu aucun vaccin, «le fait d’hésiter à faire vacciner son enfant et de trouver que les enfants reçoivent trop de vaccins» sont aussi mentionnés comme des facteurs pour expliquer que certains enfants n’ont pas reçu tous leurs vaccins.

L’INSPQ indique que «l’émergence de [ces] phénomènes», l’«oblige cependant à redoubler d’efforts pour s’assurer de maintenir les couvertures vaccinales à un niveau optimal».

L’enquête a été réalisée auprès 1000 enfants québécois.