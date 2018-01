DAVOS, Suisse — Le Canada doublera sa contribution annuelle au Partenariat mondial pour l’éducation.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce jeudi alors qu’il se trouvait à Davos, en Suisse, dans le cadre du Forum économique mondial. Aux côtés de la jeune militante pakistanaise Malala Yousafzai, M. Trudeau a affirmé que son gouvernement fournirait 180 millions $ supplémentaires au fonds pour la période de 2018 à 2020.

L’argent permettra de soutenir l’éducation des jeunes filles à travers le monde et de renforcer les systèmes d’éducation dans les pays en développement.

«Un monde plus pacifique et plus prospère commence avec une éducation de base de qualité», a dit M. Trudeau lors d’une conférence sur l’autonomisation des filles et des femmes.

«Le Canada s’engage à s’assurer que les jeunes à travers le monde, en particulier les filles, aient accès à l’éducation qu’elles méritent».

Le premier ministre a ajouté que «le renforcement des pays en développement à travers l’éducation est la voie essentielle vers le succès».

Justin Trudeau a rappelé que l’égalité des sexes serait l’un des thèmes centraux du sommet des dirigeants des pays du G7, qui aura lieu en juin dans la région de Charlevoix, au Québec.

«Cette année, nous adopterons une approche différente au G7. Plutôt que de traiter (l’égalité des sexes) comme un sujet spécifique et important, nous ferons en sorte qu’il touche tout ce que nous ferons.»

Il a également souligné que la philanthrope américaine Melinda Gates et l’ambassadrice du Canada en France, Isabelle Hudon, seraient coprésidentes du Conseil consultatif sur l’égalité des sexes du G7.

«Leur travail sera de s’assurer que tout ce que le G7 fera — toutes les réunions, tous les engagements, toutes les initiatives dans lesquelles nous nous engageons cette année et dans l’avenir — sera examiné à travers la lentille de l’égalité des sexes.»

Le Canada a fourni 57,6 millions $ au Partenariat mondial pour l’éducation de 2011 à 2014, puis 120 millions $ de 2015 à ce jour.

Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix et citoyenne honoraire du Canda qui a survécu à une attaque des talibans dans son Pakistan natal en 2012, avait été accueillie à la Chambre des communes à Ottawa l’an dernier, où elle avait imploré le Canada de jouer un rôle de leader mondial dans la défense du droit des filles à l’éducation.

La jeune femme âgée de 19 ans avait demandé au Canada de faire de l’éducation des filles l’un des thèmes centraux du sommet du G7 qu’il présidera.