MONTRÉAL — Des décisions importantes quant à l’avenir de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) sont désormais entre les mains de l’administration Trump.

À la suite de discussions majeures concernant le secteur automobile, le mécanisme de règlement des différends et la clause d’examen après cinq ans, les négociateurs américains ont demandé des lignes directrices politiques sur la marche à suivre à partir de maintenant.

La ronde de négociations à Montréal, tirant à sa fin, a comporté un nouveau dialogue en allers et retours sur le secteur automobile et d’autres points importants d’achoppement.

Des sources au fait des négociations ont affirmé que les idées soumises à la table par le Canada avaient suscité de longues discussions — notamment environ trois heures de discussions sur deux jours concernant la proposition sur le secteur automobile.

Ces sources ont indiqué que les négociateurs des États-Unis ont conclu ces discussions en déclarant qu’ils devaient obtenir des lignes directrices politiques avant d’aller plus loin.

Un portrait plus clair pourrait être brossé lundi: les politiciens dirigeant les procédures pour le Canada, les États-Unis et le Mexique seront à Montréal pour conclure la ronde de négociations, et pour faire des déclarations publiques.