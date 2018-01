OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a réitéré devant ses députés réunis en caucus dimanche au parlement son appui indéfectible aux mouvements dénonçant le harcèlement et les agressions sexuelles sur les réseaux sociaux.

Il a consacré une partie du discours qu’il a livré en matinée à cette question en l’absence du député Kent Hehr, qui a offert sa démission comme ministre après que des allégations d’inconduite sexuelle eurent fait surface, la semaine dernière.

Le premier ministre a été ovationné par les membres de son caucus lorsqu’il a affirmé qu’il fallait saluer le courage des femmes qui font des dénonciations, et que les mouvements comme #moiaussi et #timesup étaient plus que simples mots-clics.

Quelques députés croisés avant le début de la rencontre, dont la ministre Karina Gould, ont affirmé qu’ils n’étaient pas mal à l’aise avec le fait de siéger avec Kent Hehr au sein du caucus. Personne, en revanche, n’a pu expliquer pourquoi il était toujours membre du caucus.

La réunion des députés libéraux se tient à la veille de la rentrée parlementaire. Les députés fédéraux rentrent lundi à Ottawa pour une session qui promet d’être chargée sur le plan législatif, entre autres avec le projet de loi sur la légalisation de la marijuana.

La renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui se poursuit à Montréal, sera un dossier qui accaparera aussi le gouvernement libéral. Le premier ministre Trudeau a fait référence à ces pourparlers dans son discours, décochant une flèche à l’endroit des conservateurs.

Car ces derniers seraient prêts à «s’incliner devant les demandes américaines» simplement pour signer une entente comme ils étaient prêts à le faire dans le cas de la première mouture du Partenariat transpacifique, qu’ils voulaient parapher «sans améliorations», a-t-il dit, moqueur.

«Eh bien nous avons une façon différente de faire les choses. Nous nous tiendrons toujours debout pour les Canadiens, pour les emplois, et pour nos valeurs», a lancé le premier ministre sous les applaudissements de son équipe.