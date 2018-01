Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Commémorations

Les commémorations entourant le premier anniversaire de l’attentat contre la mosquée de Québec ayant coûté la vie à six musulmans se poursuivent dans la Vieille-Capitale.

ALÉNA

Les trois ministres responsables de l’Accord de libre-échange nord-américain — la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, le secrétaire à l’Économie du Mexique, Ildefonso Guajardo Villarreal, et le représentant américain au Commerce, Robert E. Lighthizer — se rencontrent lundi au terme de la sixième ronde des négociations.

Francophonie hors Québec

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) présente lundi ses attentes en ce qui a trait au prochain plan d’action pour les langues officielles. La FCFA dévoilera aussi une importante initiative d’action politique auprès des parlementaires fédéraux.

Metro

La chaîne d’épicerie Metro rencontre mardi ses actionnaires dans le cadre de son assemblée annuelle, à Montréal. L’acquisition du Groupe Jean Coutu pour 4,5 milliards $ devrait faire partie des sujets qui seront abordés par les actionnaires lors de l’événement. D’importants joueurs du Québec Inc. comme Saputo et Produits forestiers Résolu dévoileront également leurs résultats trimestriels.

Le pot

La ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, comparaît devant le comité permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles du Sénat au sujet du projet de loi C-46 portant notamment sur la conduite avec les facultés affaiblies par la consommation de marijuana.

Libéraux

Les députés libéraux provinciaux se réunissent en caucus mercredi et jeudi en vue de la prochaine session à l’Assemblée nationale. Ils discuteront vraisemblablement de la récente glissade de leur parti dans le dernier sondage Léger—Le Devoir qui ne leur donne que 28 pour cent des intentions de vote.

Super Bowl

Plusieurs millions d’Américains et de Canadiens seront rivés devant leur écran de télévision, dimanche soir, pour écouter le 52e Super Bowl opposant un club qui pourrait devenir le plus titré (ex aequo avec les Steelers de Pittsburgh), les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, à une formation n’ayant encore jamais connu les grands honneurs, les Eagles de Philadelphie.

Le Canadien

Le Canadien de Montréal, dont les chances de se qualifier en vue des séries s’amenuisent de semaine en semaine, a un horaire relativement chargé, rendant visite mardi au Blues à St. Louis, puis jeudi aux Hurricanes en Caroline, avant un retour à domicile pour les traditionnelles parties de l’après-midi pendant le week-end du Super Bowl, contre Anaheim et Ottawa.