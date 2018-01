VICTORIA — Une «super lune bleue de sang» et une éclipse lunaire totale se produiront simultanément, mercredi, deux phénomènes plutôt communs lorsqu’ils se produisent séparément, mais qui, combinés, offriront un spectacle époustouflant pour ceux qui regarderont vers le ciel, principalement dans l’ouest du Canada.

Sur la côte ouest, le ciel offrira un spectacle lunaire fantastique alors que les forces gravitationnelles du soleil et de la lune provoqueront les marées les plus puissantes de l’année, appelées marées de vive-eau.

Une lune bleue est une pleine lune qui apparaît deux fois en un mois. Lors d’une éclipse lunaire, lorsque la lune passe dans l’ombre de la Terre, l’astre devient souvent rouge, d’où le surnom «lune de sang».

La super lune, de son côté, semble plus grande qu’à l’habitude parce qu’elle se trouve plus près de la Terre de six pour cent et est 14 pour cent plus brillante.

Tous ces événements combinés se traduisent par une «super lune bleue de sang», et c’est ce qui se produira mercredi matin.

Sur son site web, la NASA précise qu’une éclipse lunaire ne peut survenir qu’un soir de pleine lune. Elle ne se produit que lorsque le soleil, la Terre et la lune sont alignés et que la lune passe derrière la Terre.

L’agence spatiale américaine précise que les résidants de l’Amérique du Nord pourront voir l’éclipse avant le lever du soleil, mercredi.

À Victoria, l’éclipse lunaire totale commencera à 2 h 51 et se terminera à 7 h 50. L’éclipse sera à son point culminant à 5 h 29.

Les résidants de Toronto verront une éclipse partielle à compter de 5 h 51, jusque vers 7 h 51.