MONTRÉAL — Un an après le Rendez-vous national sur la main-d’oeuvre, alors que les employeurs se disaient déjà préoccupés par les problèmes de recrutement de travailleurs, la vice-première ministre Dominique Anglade se fait rassurante: des mesures seront prises «dans les prochains mois» pour répondre aux défis.

Le Rendez-vous national sur la main-d’oeuvre avait réuni, en février 2017 à Québec, les partenaires du marché du travail, à savoir les associations d’employeurs, les grandes organisations syndicales et le milieu de l’enseignement et de la formation.

Et déjà, le Conseil du patronat, entre autres, se disait inquiet des problèmes de disponibilité de la main-d’oeuvre, de la formation et de l’adaptation des travailleurs. Or, depuis, le taux de chômage a encore baissé et des employeurs dans certains secteurs parlent carrément d’une pénurie de main-d’oeuvre.

Au cours d’une allocution devant le Cercle canadien de Montréal lundi, Mme Anglade, qui est aussi ministre de l’Économie, a admis que toutes les entreprises qu’elle rencontre, sans exception, lui parlent des enjeux de main-d’oeuvre, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Interrogée à ce sujet après son allocution, elle a rappelé que des mesures avaient déjà été prises par le ministère de l’Immigration pour mieux intégrer les travailleurs d’origine immigrante, et que d’autres mesures seraient prises prochainement.