HALIFAX — Le conseil de ville d’Halifax se penchera mardi sur une recommandation visant à retirer temporairement une statue du controversé fondateur de la ville.

Un rapport du personnel de la municipalité estime qu’il en coûterait environ 25 000 $ pour retirer la statue d’Edward Cornwallis, qui pourrait ensuite être entreposée pendant que la Ville se penchera sur son avenir.

Le document, qui date du 27 janvier, souligne les tensions de plus en plus fortes au sujet de la statue, soulignant qu’une manifestation prévue dimanche pourrait donner lieu à des actes de vandalisme sur la statue, des affrontements entre manifestants et contre-manifestants et des blessures personnelles.

La suggestion a été faite quelques jours après que l’Assemblée des chefs micmacs de la Nouvelle-Écosse s’est retirée d’un comité consultatif sur la façon dont la Ville devrait commémorer Edward Cornwallis.

Le groupe s’est dit frustré par le processus, qui traîne «depuis beaucoup trop longtemps», à son avis. Vendredi, il a demandé à la Ville de retirer la statue d’un parc du centre-ville.

Le maire Mike Savage a déclaré au cours du week-end que les conseillers évaluaient leurs options pour la suite.

Les conseillers d’Halifax avaient décidé, l’automne dernier, de constituer un comité consultatif qui conseillerait la Ville sur ce qu’il faut faire avec les hommages rendus à Edward Cornwallis, ainsi que pour faire des recommandations sur les façons d’honorer l’histoire autochtone.

Pour certains, le fondateur d’Halifax est un dirigeant courageux qui a fondé cette ville avec ses soldats et des colons qui tentaient de survivre dans le Nouveau Monde.

D’autres le présentent comme le commandant d’une campagne d’extermination sanglante et barbare contre les Micmacs, comme en témoigne la Proclamation de la scalpation, survenue en 1749. Celle-ci encourageait les gens à tuer les Micmacs en échange d’un montant d’argent.