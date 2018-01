OTTAWA — Brian Mulroney a défendu vigoureusement l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) en témoignant devant le comité du Sénat sur les affaires étrangères à Washington, mardi.

L’ancien premier ministre conservateur a affirmé que l’accord commercial avait bénéficié tant aux États-Unis qu’au Canada, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans l’établissement de la relation bilatérale la plus pacifique et prospère de l’histoire.

M. Mulroney a fait ces commentaires mardi, à la suite de la plus récente ronde de négociations sur un nouvel accord, tenue à Montréal la semaine dernière sous le poids des menaces répétées du président américain Donald Trump de retirer son pays de l’ALÉNA.

Bien que M. Trump ait fustigé l’ALÉNA comme étant un accord horrible pour les États-Unis, M. Mulroney — qui a évité de mentionner le nom du président — a fait valoir que l’entente avait créé des emplois, de la richesse et de la prospérité pour les trois partenaires: le Canada, le Mexique et les États-Unis.

M. Mulroney a affirmé que le protectionnisme pouvait devenir un outil pratique lorsque la peur et la colère alimentent le débat public.

Toutefois, l’ancien premier ministre conservateur a fait valoir que l’histoire avait démontré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie que le meilleur antidote est une intensification du libre-échange, et non une réduction, dans le but de stimuler la croissance économique et de contribuer à un secteur de l’emploi plus solide.