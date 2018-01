BAIE-TRINITÉ, Qc — Le gouvernement du Québec annonce la mise sous tutelle de Baie-Trinité, sur la Côte-Nord.

La municipalité est soumise au contrôle de la Commission municipale du Québec (CMQ) dès maintenant, et «jusqu’à ce que la situation soit rétablie», a indiqué mardi le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux.

Le ministre a évoqué en mêlée de presse des difficultés majeures au conseil municipal pour prendre des décisions «aussi fondamentales qu’engager un directeur général et adopter un budget».

La mise sous tutelle signifie que les décisions d’administration de la ville devront être prises par la CMQ, mais «cela veut aussi dire de travailler avec l’administration actuelle», a indiqué M. Coiteux.

Devant les médias, il a dit que le maire Marc Tremblay avait envoyé des signaux selon lesquels il était «tout à fait disposé à collaborer». Toutefois, peu après, M. Tremblay a indiqué à plusieurs médias qu’il présenterait sa démission cette semaine.

En entrevue à l’hebdomadaire «Le Manic», M. Tremblay, qui est en poste depuis à peine trois mois, a dit vouloir quitter ses fonctions parce qu’il n’est «pas capable de voir comment (il) pourrait passer au travers de tout le travail qu’il y a à faire».

L’ancien maire Denis Lejeune avait été reconnu coupable d’agression sexuelle à l’endroit d’une employée de la municipalité en juillet 2015. Il avait continué à siéger comme maire pendant plus de deux ans avant de présenter sa démission.

La décision de mise sous tutelle a été prise mardi au conseil des ministres, à Québec, deux mois après la publication d’un rapport de la CMQ sur l’état de la situation.

M. Coiteux a fait état d’une situation «très chaotique» nécessitant une mesure exceptionnelle.

«On est rendu le 30 janvier, il n’y a pas de budget adopté, pas de comptes de taxes qui vont être envoyés», a-t-il relevé.

Le ministre n’a pas évoqué d’échéancier, disant qu’il fallait «donner le temps au temps».

«La CMQ veillera à ce que des mesures concrètes soient prises pour redresser la situation. Je suis convaincu que ce soutien permettra aux élus et à l’administration de Baie-Trinité de trouver des solutions efficaces et durables. Nous souhaitons ainsi que le conseil municipal puisse retrouver rapidement son autonomie dans le plus grand intérêt des citoyens», a dit le ministre par communiqué.